Premiera Cyberpunk 2077 ponownie przesunięta. "Nie wydamy gry, która nie jest gotowa"

O przesunięciu premiery gry Cyberpunk 2077 informuje jej producent za pośrednictwem konta Cyberpunka 2077 na Facebooku. W liście, pod którym podpisali się Marcin Iwiński oraz Adam Badowski, tłumaczą wspólnie, że "choć jest to jedna z najtrudniejszych decyzji, jakie może podjąć twórca gier", to jednak studio nie wyda "gry, która nie jest gotowa". Za tę decyzję twórcy przepraszają.

"I mimo iż uważamy ją za słuszną, jesteśmy Wam winni przeprosiny za to, że musicie jeszcze zaczekać. Chcemy, by Cyberpunk 2077 został z Wami na wiele lat. Mamy nadzieje, że po premierze zrozumiecie, dlaczego zdecydowaliśmy się na ten krok" - czytamy w liście.

"Biorąc jednak pod uwagę bogactwo elementów i złożoność nakładających się na siebie systemów, musimy starannie wszystko przetestować, zbalansować mechaniki gry oraz poprawić wiele błędów. Ogromny świat oznacza ogromną ilość pracy niezbędną do jego dopieszczenia: na to właśnie zamierzamy poświęcić dodatkowy czas" - czytamy dalej.

Autorzy listu przypomnieli również, że gra została udostępniona dziennikarzom i już wkrótce pojawią się ich pierwsze recenzje. "Liczymy, że działania te do pewnego stopnia zaspokoją Wasz głód Cyberpunka, podczas gdy my będziemy zajmować się szykowaniem gry do jej listopadowej premiery" - kończą Iwiński i Badowski. Nowa data premiery gry to 19 listopada.