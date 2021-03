Prezes NBP o walce z kryzysem. Trzeba spełnić dwa warunki

"Naszym zadaniem jest zwiększenie szans na powrót do szybkiego wzrostu gospodarczego po pandemii, przy zachowaniu stabilności cen i równowagi makroekonomicznej. To oznacza, że musimy kontynuować dotychczasowe działania w zakresie polityki pieniężnej. Musimy zapewniać niski koszt finansowania dla wszystkich sektorów” – napisał Glapiński dla DGP.

"Nie możemy przy tym pozwolić, by ewentualne gwałtowne zmiany kursu walutowego lub rentowności obligacji ograniczyły nasze perspektywy wzrostu, bo chodzi o potencjał wzrostu polskiej gospodarki w okresie wielu kolejnych lat” – czytamy dalej.

Zdaniem prezesa NBP, właśnie po to mamy własną walutę, by mieć możliwość prowadzenia niezależnej i autonomicznej polityki pieniężnej, która jest „amortyzatorem szoków".

Przypomnijmy, że po wybuchu pandemii Rada Polityki Pieniężnej dokonała trzech cięć stóp procentowych obniżając je prawie do zera. To zmniejszyło koszty kredytu, co teoretycznie powinno napędzać gospodarkę w czasie kryzysu. Eksperci byli jednak podzieleni w kwestii korzyści wynikających z trzeciej obniżki stóp w maju ubiegłego roku.