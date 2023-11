Prezes NBP przed Trybunałem Stanu? Tusk: mamy większość

Prezes NBP przed Trybunałem Stanu? Tusk zabrał głos

To już kolejny taki głos nowej sejmowej większości w tej sprawie.

Premier broni prezesa NBP

- Pan prezes Adam Glapiński żadną miarą, nawet w najmniejszym stopniu nie powinien podlegać pod werdykt Trybunału Stanu. A to dlatego, że te jego dwie podstawowe kompetencje - monetarna i dotycząca stóp proc. są decyzjami ciał kolegialnych. Nawet jeśli te decyzje były błędne - a moim zdaniem były jak najbardziej właściwe - to były to decyzje kolegialne, więc pan prezes jest primus inter pares (łac. pierwszy wśród równych sobie - przyp. red.) - mówił szef rządu.