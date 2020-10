Prezes Orlenu zapowiada, że szpital w Płocku powstanie do 20 listopada

"Pierwsze 100 łóżek w szpitalu w Płocku będzie przygotowane do 20 listopada, a kolejne 100 do końca listopada. Podobny model zastosujemy także w drugim szpitalu, który zbudujemy. Dziękuję stronie rządowej za współpracę" – poinformował w sobotę na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Przypomnijmy, w Płocku, gdzie mieści się główna siedziba spółki, we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym oraz rządem, powstaje szpital jednoimienny na łącznie 200 łóżek. Ma on odciążyć inne, przepełnione szpitale na Mazowszu.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Stanisław Kwiatkowski podkreśla, że nie martwi się o dotrzymanie terminu realizacji budowy, chociaż jest on bardzo krótki. Nie wie za to, skąd wziąć personel do jego obsługi. W wywiadzie dla radia RMF FM powiedział, że "praktycznie nieosiągalna jest kwestia personelu, lekarskiego, pielęgniarskiego, jak i laboratoryjnego czy farmaceutycznego i pomocniczego".

"Premier podpisał decyzję dla sześciu spółek Skarbu Państwa, bądź spółek, w których Skarb Państwa ma decydujący udział. Chodzi o decyzje administracyjne zobowiązujące te spółki do budowy szpitali tymczasowych. Łącznie będzie to co najmniej 3 tys. dodatkowych łóżek. To są takie spółki, jak Orlen, Lotos, KGHM, PKO BP" – informował w piątek Dworczyk w programie WP "Tłit".