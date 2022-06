"Płace nadążają za inflacją"? Prezes PiS o czymś zapomniał

marzena winia... 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

........ dlugo,myślałam czy napisać,..sądziłam że sama dam rade...ale nie daje..,chciałabym też przeprosić za komentarz w tym miejscu,..wiem że Każdy ma swoje własne troski i zmartwienia..,przepraszam. ..jednak już nie wiem co robić...Nie Mam Już Wyjścia,..mam na imię Marzena Winiarska..,mieszkam,we Włocławku..,niespełna dwa tygodnie temu Straciłam Pracę..,z dnia na dzień zostałam Bez Środków do Życia...mieszkam Sama w Starej kamienicy w mieszkaniu Bez Toalety, sprawnego Ogrzewania i Ciepłej wody...większość pieniędzy jakie mam idzie na rachunki...dodatkowo spłacam zadłużenie mieszkania w którym mieszkam zrobione przez moją Mamę...choruje na nadciśnienie i nerwicę lękową...pod Koniec Maja dotkliwie się poparzyłam (brzuch)..,muszę teraz kupować maści by zredukować Blizny które są spore...po Zakupie Leków i Zapłaceniu rachunków czasami zostaje mi na cały Miesiąc 100 zł na Jedzenie...a czasami nawet Jeszcze Mniej...Obecnie mam jeszcze 15zł..,często są Takie Dni w których Nie Mam Za Co Kupić jedzenia....muszę Jakoś Przeżyć oraz Pokryć Choć Cześć rachunków...by nie Martwić się o to czy będę mieć Za Co Jeść....jestem Na Skraju Załamania nerwowego,..Nie Mam Kogo nawet prosić o pomoc...czuje się osamotniona z tym wszystkim...Błagam Was o Jakiekolwiek wsparcie...bym mogła chociaż na chwile odbić się od dna i zauważyć sens w swoim życiu., ..,mieszkam i zameldowana jestem we Włocławku,na ulicy,Henryka Sienkiewicza9/11,.. 74160014621805455300000001 ..,dziękuję z góry,.z Całego Swojego Serca...za każdą okazaną pomoc..Życzę Wszystkim Dobrego Piątkowego popołudnia,Marzena ........