Prezydent Duda w ONZ: Rosja musi zapłacić reparacje Ukrainie

Duda podkreślał, że sprawiedliwość i zadośćuczynienie powinny dotknąć każdy kraj, który "plądruje inny kraj". - Dotyczy to dzisiejszych czasów, ale dotyczy to też niezałatwionych spraw z przeszłości. Mówię to jako polski prezydent. Prezydent Polski, która została tak straszliwie doświadczona II wojną światową – zaznaczył.