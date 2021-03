"Taśmy Obajtka". Prezydent o prezesie Orlenu: najważniejsze by dobrze firmą zarządzał

Według prezydenta Andrzeja Dudy prezes Orlenu Daniel Obajtek powinien być tak długo prezesem państwowego koncernu, jak długo będzie on "dobrze zarządzany". Nie chciał się tez wprost odnieść do zarzutów stawianych Obatkowi przez dziennikarzy "Gazety Wyborczej", że w przeszłości złamał prawo i pracował jednocześnie w spółce rodzinnej oraz jako wójt Picimia, na co prawo nie zezwala.