Producenci wołowiny apelują do KE o wstrzymanie sprowadzania mięsa z Ameryki Południowej

Jak poinformowała w piątek Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Rada Sektora Wołowiny zwróciła się z pismem do unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, w którym informuje o ogromnych kłopotach, jakie spotkały polskich producentów wołowiny po wybuchu epidemii koronawirusa. Są one związane z utrudnieniami w handlu na wspólnym rynku oraz w jej eksporcie. 80 proc. produkcji mięsa wołowego jest wysyłane poza Polskę, z czego większość trafia do unijnych odbiorców – informuje PAP.