Produkcja przemysłowa spowalnia. Problem z kołem zamachowym gospodarki

Wynik listopada negatywnie zaskoczył ekonomistów. Ci spodziewali się wzrostu o 2,6 proc. To kolejny sygnał, że gospodarka spowalnia i obecne prognozy na przyszły rok trzeba korygować w dół. Jeśli tak dalej pójdzie, to mogą być problemy z realizacją ambitnych celów budżetowych, czyli zerowego deficytu w przyszłym roku.

Regulacje unijne

Od razu trzeba nadmienić, że niemały wpływ na spadek wzrostu produkcji mają regulacje unijne, zmuszające polskie przedsiębiorstwa do większych niż wynikałoby to z porozumienia w Kioto opłat za emisję CO2. Spadek liczby darmowych uprawnień spowodował, że ich cena poszybowała w górę. A przez to pod znakiem zapytania stanęła opłacalność produkcji w kilku branżach.

Mniej zamówień

Na spowolnienie wskazywał już indeks PMI z początku grudnia. Jego wartość dla polskiego przemysłu co prawda wzrosła z 45,6 pkt. w listopadzie do 46,7 pkt. w grudniu, ale to wciąż poniżej 50 pkt. punktu równowagi. Inaczej pisząc, informacje od menadżerów do spraw zakupów w firmach przemysłowych wskazywały na spadki.