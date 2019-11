ArcelorMittal wygasza piec w Krakowie. "Zastanawiamy się, od jakich protestów zaczynać"

Zamknięcie na kilka miesięcy

Koncern planował wyłączyć je we wrześniu, ale protesty związkowców skłoniły zarząd do odroczenia decyzji. ArcelorMittal chce wyłączenia pieca ze względu na wysokie koszty energii, które pochłania jego działalność.

Nie ma mowy o zwolnieniach

– Nie ma mowy o żadnych zwolnieniach. My boimy się tego, że przy tak niestabilnej sytuacji w zakładzie w Krakowie, to pracownicy zaczną szukać nowego miejsca. Zakładamy, że wtedy nie wszyscy wrócą do pracy w hucie i kiedy zostanie ponownie uruchomiony wielki piec, to będzie problem z jego obsługą – tłumaczy Roman Wątkowski. Odniósł się również do słów wiceprzewodniczącego NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland Józefa Kawuli, który, w rozmowie z RMF FM, przekonywał, że w ciągu trzech miesięcy zatrudnienie straci od 1,5 tys. do 2 tys. osób.