ArcelorMittal Poland wygasi wielki piec w Krakowie Nowej Hucie

Według nieoficjalnych informacji, sprzęt ma być wygaszony przez 9 miesięcy. Jednak, zdaniem związkowca, oznacza to permanentne działanie, ponieważ dotąd "się nie zdarzyło, żeby Mittal uruchomił zamknięty piec". Według podanych przez niego szacunków, w ciągu trzech miesięcy pracę straci od 1,5 tys. do 2 tys. osób.

ArcelorMittal Poland to największy producent stali w Polsce. Potencjał firmy to ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. W skład spółki wchodzi pięć hut - w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie

Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ok. 12 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi ok. 14 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal – największego na świecie producenta stali.