ArcelorMittal zaprzecza, by data wygaszenia wielkiego pieca była wyznaczona

W ramach koncernu trzy wielkie piece – dwa w Dąbrowie Górniczej i jeden w Krakowie. - Podjęliśmy nadzwyczajne działania, aby dostosować poziom produkcji do niskiego poziomu popytu i póki co działania te są wystarczające – dodał Geert Verbeeck.

Sprawa wygaszenia pieca dyskutowana jest od wiosny. Na początku maja prezes spółki Geert Verbeeck mówił, że zamknięcie potrwa "miesiące lub kwartały" . Zapewnił, że firma nie zamierza zwalniać około 1,2 tys. pracowników zatrudnionych w części surowcowej - zostaną przesunięci do części przetwórczej (walcowni), innych zakładów koncernu lub do prac, które wykonują firmy zewnętrzne. Część załogi miała otrzymywać obniżone pensje, tzw. postojowe.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego; w jej skład wchodzi pięć hut - w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ok. 11 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi ponad 13 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali.