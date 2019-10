ArcelorMittal trzyma w niepewności tysiące hutników. "Nic nie wiemy. Jesteśmy w strasznych nerwach"

ArcelorMittal Poland już w maju tego roku informował, że planuje we wrześniu wyłączenie wielkiego pieca i stalowni w oddziale w Krakowie, m.in. w związku z osłabieniem popytu na stal i rosnącymi cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla i prądu.

Po protestach związkowców zarząd huty odroczył decyzję. Sprawa przycichła i dopiero niedawno "Gazeta Krakowska" podała, że do wygaszenia pieca w Krakowie jednak dojdzie i to jeszcze w październiku, po wyborach parlamentarnych. RMF FM precyzował datę na 25 października.

Brexit. Ekspert: Potrzeba ulg zachęcających do powrotu do Polski

Wygląda na to, że rządzącym na niezbyt długo udało się odłożyć w czasie coś, co wydaje się nieuniknione.

- Główny właściciel stwierdził, że w Polsce są wysokie ceny energii, wobec czego będzie musiał zamknąć piec. Zaprotestowaliśmy przeciw tej decyzji. Potem rząd przyjął ustawę o dopłatach do energii dla przemysłu energochłonnego. To się udało, teraz wszystko w rękach Unii. Problem opłat za emisję CO2 nie zniknął - mówi money.pl Roman Wątkowski, wiceprzewodniczący Komisji Robotniczej Hutników NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. Kraków.

Błyskawiczna reakcja

Rzeczywiście rząd zadziałał dość szybko. Już w czerwcu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wsparciu dla przedsiębiorstw energochłonnych. Zasada jest tu prosta. Firmy z tego sektora ze środków budżetowych dostają wsparcie do wyższych cen energii. Wszystko w celu podtrzymania ich konkurencyjności i utrzymania produkcji w Polsce. Napisano więc ustawę pod huty, ale ArcelorMittal krótko się z niej cieszył.

- To jednak załatwia połowę problemu. Od Unii zależy czy pomoże nam w drugiej kwestii. Wystąpiliśmy we wrześniu do naszych europarlamentarzystów, żeby tym się zajęli, ale do tej pory nikt się do nas nie odezwał. Tymczasem tylko tam może zostać podjęta decyzja o zmniejszeniu opłat za CO2 - dodaje Roman Wątkowski.

ArcelorMittal tymczasowo wstrzyma pracę wielkiego pieca i stalowni w Krakowie

Mimo starań tego i poprzednich rządów wydaje się jednak, że Unia nie będzie chciała o niższych kosztach emisji rozmawiać. Co więcej, nowy skład europarlamentu i Komisja Europejska są jeszcze bardziej proekologiczne. Według szacunków do 2030 r. ceny mają wzrosnąć do 43 euro za tonę emisji CO2, teraz jest to 25 euro.

Wszystko to powoduje, że mimo ciągle działającego pieca, stan zawieszenia i dużej niepewności jest dobrze wyczuwalny w krakowskiej hucie. - Nic nie wiemy, niby decyzja o wygaszaniu jest wstrzymana. Jednak jesteśmy w strasznych nerwach, bo nie wiadomo, czym to się wszystko skończy. Najgorsza jest ta huśtawka trwająca od maja - mówi nam jeden z pracowników.

Sądny dzień

- Do popołudnia 25 października pieca nie wyłączono. Cały czas jest jednak niepewność. Z tego, co wiemy, zaopatrzenie jest, surowce są nadal sprowadzane, huta pracuje dalej. Nie dostaliśmy informacji o innym terminie wyłączenia. Mamy nadzieję, że dyrekcja doszła do wniosku, że jednak korzystniej będzie zostawić ten piec w procesie produkcji - mówi z kolei Roman Wątkowski.

Jak dodaje, w czwartek doszło do spotkania z pracodawcą i związkowcy dostali zapewnienie, że na razie piec nie zostanie wyłączony. Tyle, że to "na razie" dotyczy 25 października.

ArcelorMittal zaprzecza, by data wygaszenia wielkiego pieca była wyznaczona

Jak uspokaja Wątkowski, wyłączenie wielkiego pieca, nie spowodowałoby zwolnień w samej hucie. Zarząd firmy i Geert Verbeeck, dyrektor generalny i prezes ArcelorMittal Poland, zapewniali, że cześć pracowników z Krakowa będzie dojeżdżała do huty do Dąbrowy Górniczej. Mają też dostać za to dodatki.

- Inni mają pozostać w Krakowie przy zabezpieczaniu stalowni, a pozostali poszliby na tzw. "postojowe". Tyle że u nas ono jest wyższe. Udało nam się je wynegocjować na poziomie 80 proc. pensji przez pierwsze 24 dni, potem jest to już zwyczajne 60 proc. Zwolnionych mogłoby być ok. 500 pracowników spółek działających na terenie huty, które zajmują się wyżywieniem, utrzymaniem porządku czy naprawami - wyjaśnia związkowiec.

"Nasz wielki piec pracuje"

Bez decyzji o "postojowym" i przeniesieniu pracowników do innych obowiązków pracę na pewno straciłoby 1,2 tys. pracowników tzw. części surowcowej huty. W sumie w całej hucie pracuje jednak 5 tys. osób. Z wyłączonym piecem ich przyszłość również stanęłaby pod znakiem zapytania.

Sołowow uprzedza rząd i sam idzie po energię z OZE. "To inwestor z dużą wizją. Pokazuje nowy kierunek"

O przyszłość huty w Krakowie pytaliśmy w polskiej centrali ArcelorMittal. "Nasz wielki piec w krakowskiej hucie pracuje, podobnie jak dwa pozostałe w oddziale w Dąbrowie Górniczej. ArcelorMittal Poland kategorycznie zaprzecza spekulacjom, które pojawiły się w przestrzeni publicznej w ostatnich dniach, jakoby do tymczasowego wyłączenia wielkiego pieca w Krakowie miało dojść 25 października. Zarząd firmy nie podjął żadnych decyzji w tym zakresie" - czytamy w odpowiedzi.

Z tymi samymi pytaniami udaliśmy się do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Jednak w tym przypadku nie otrzymaliśmy odpowiedzi, do czasu opublikowania tego artykułu.

ArcelorMittal Poland to największy producent stali w Polsce – skupia on ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. Posiada pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Należą do niego również Zakłady Koksownicze Zdzieszowice – największy producent koksu w Europie.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Tagi: wiadomości , gospodarka , arcelormittal, przemysł ciężki

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące