ArcelorMittal wysyła pracowników na urlopy. Nie ma dla nich pracy

Pierwszy urlop 2 tys. pracowników otrzyma w piątek 5 września w sześciu polskich zakładach ArcelorMittal. Zarząd przyznał, że jest to spowodowane problemami ekonomicznymi – firma od jakiegoś czasu boryka się z problemami a wszystko to związane jest ze zmniejszoną liczbą zamówień w polskim hutnictwie.

ArcelorMittal Poland to największy producent stali w Polsce – skupia on ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. Posiada pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Należą do niego również Zakłady Koksownicze Zdzieszowice – największy producent koksu w Europie.