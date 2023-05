Są najnowsze dane o polskim PKB. Rok do roku nasza gospodarka skurczyła się

BOLO przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Polska na niemieckim poziomie? Jeszcze nigdy w historii tak nie było. Właściwie zawsze byliśmy dużo biedniejsi, ale to stopniowo się zmienia. Może nie dogonimy Niemców za 5 czy 10 lat, ale perspektywa ta staje się coraz bardziej realna. Przykład Irlandii pokazuje, że wszystko jest możliwe. Tym bardziej że Polska w pandemii rozwija się w tempie kilkukrotnie szybszym niż Niemcy. Kryzys gospodarczy, który przyszedł w parze z COVID-19, zasypał znaczącą część przepaści dzielącej nas od zachodnich sąsiadów. Według prognoz Komisji Europejskiej polski PKB w 2022 r. ma być wyższy od ostatniego roku przed pandemią realnie o 8,7 proc. Niemcy urosną w tym czasie o zaledwie 1,7 proc. Według naszych szacunków pozwoli nam to dojść w b.r. do poziomu 38,8 proc. niemieckiego PKB na mieszkańca. W 2004 r. proporcja wynosiła poniżej 25 proc. Tempo nadrabiania różnicy Polski do Niemiec z trzech lat pandemii może być trzecim najszybszym, odkąd wstąpiliśmy do UE W tym tempie potrzebowalibyśmy jednak aż 71 lat, by zrównać się z Niemcami w PKB per capita W UE według prognoz Komisji Europejskiej nasz PKB będzie rosnąć wolniej tylko od PKB Irlandii Jeśli uwzględnić siłę nabywczą pieniądza, czyli niższe w Polsce ceny, nasz PKB na mieszkańca może przekroczyć w tym roku poziom 65 proc. niemieckiego