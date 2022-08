Produkty zwolnione z podatku VAT

Czym jest podatek VAT?

W Polsce podatek VAT został wprowadzony w 1993 roku. Czym on jest? To właściwie podatek od towarów i usług, inaczej danina, która dotyczy sprzedawców i nabywców. Wartość VAT doliczana jest do kwoty netto transakcji kupna-sprzedaży produktów i usług. Ciężar podatku jest więc w rzeczywistości przerzucony na konsumenta.