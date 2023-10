Prof. Orłowski o wyzwaniach nowego rządu. "Odbudowa wymaga kilku lat"

Finanse publiczne, inflacja, inwestycje - to problemy, z którymi według prof. Witolda Orłowskiego będzie musiał zmierzyć się nowy rząd. Ekonomista podkreśla, że porządki trzeba będzie zacząć od budżetu na 2024 r. - Jest oparty na bzdurach. Ale on musi być przegłosowany do końca stycznia - mówi.