Próg podatkowy od dekady bez zmian. To podwyżka podatku dla 700 tys. Polaków

Przypomnijmy - od 2009 roku w polskim systemie podatkowym są już tylko dwie stawki. 17 proc. (przed 2019 rokiem było to 18 proc.) do kwoty 85 528 zł rocznego dochodu oraz 32 proc. od każdej złotówki powyżej tego limitu.

5 nowych podatków PiS. "Nie mamy dialogu"

Cierpi 700 tys. Polaków

Do 2016 roku rocznie przybywało około 50 tys. takich podatników. Po dojściu do władzy PiS i wprowadzeniu licznych programów socjalnych liczba ta urosła ponad dwukrotnie. W 2018 roku natomiast padł rekord: próg przekroczyło prawie 180 tys. nowych Polaków. Łatwo więc oszacować, że na koniec 2019 roku liczba ta może już sięgnąć nawet 1,2 mln.

Jeszcze lepiej efekt zamrożonego progu podatkowego widać w wartościach względnych. W 2009 roku stawką 32 proc. objętych było nieco ponad 1 proc. z nas. Czyli jeden na stu Polaków. Teraz jest to już około 5 proc., czyli co dwudziesty podatnik.

Ukryta podwyżka podatków

Co więcej, relatywnie niższy próg to zachęta do optymalizacji podatkowej. Na przykład poprzez ucieczkę na samozatrudnienie czy przejście na podatek liniowy. Albo po prostu do szarej strefy.