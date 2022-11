Progi zwalniające na autostradach? GDDKiA tłumaczy

GDDKiA odnosi się do progów zwalniających na autostradach

Na doniesienia dziennikarzy zareagowała GDDKiA. W komunikacie prasowym dyrekcja napisała: " media pełnią niezwykle istotną funkcję społeczną, dostarczając informacji i wpływając tym samym na opinię publiczną. Dlatego tak ważne jest, aby podawane przez nie dane były wiarygodne i kompletne . Przekazywanie szczątkowych informacji na dany temat może wprowadzać w błąd i przyczyniać się do szerzenia nieprawdziwych informacji (tzw. fake news)".

W ocenie Dyrekcji taki krok przyczyni się do "poprawy bezpieczeństwa podczas prac utrzymaniowych na drodze". Jednak, jak zapewnia GDDKiA w komunikacie, "nie ma mowy o instalowaniu progów zwalniających na pasach ruchu" .

Dyrekcja podkreśla, że podczas spotkań z branżą wielokrotnie podnosiła temat bezpieczeństwa osób prowadzących prace na drogach krajowych, jak i użytkowników dróg. I podała statystyki, z których wynika, że od lipca 2020 r. do czerwca 2022 r. "na drogach krajowych doszło do 179 zdarzeń z udziałem firm wykonujących prace w pasie drogowym. Niestety zginęło w nich 14 osób, a 63 osoby zostały ranne". Przeważnie dochodziło do najechania na pracowników lub wykorzystywane przez nich pojazdy.