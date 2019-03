Program 500+ obejmie prawie 7 mln dzieci. Trzy miesiące na zgłoszenie noworodka

Rodzice nowo narodzonego dziecka będą mieli 3 miesiące na zgłoszenie go w ramach programu, by świadczenie było wypłacane z wyrównaniem od narodzin. To jedna ze zmian, jakie proponuje Ministerstwo Rodziny w nowelizacji ustawy.

