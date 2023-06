Program Batory. Będzie wniosek do NIK. "Miliony złotych zatopione na dnie"

Program Batory. Będzie zawiadomienie do NIK

Zobacz także: PiS sięgnie po “mechanizm Orbana”? “Dawno to zaplanowali”

- W pierwszych pięciu miesiącach tego roku przewieźli o prawie 20 procent mniej ciężarówek niż w roku ubiegłym. Za to konkurencja zwiększyła ich liczbę o ponad 25 procent. Polscy armatorzy przez niekompetencję i bezmyślność władzy po prostu tracą rynek. Polskie państwowe firmy są w coraz trudniejszej sytuacji finansowej i jeśli szybko nie otrzymają nowej floty, ich działalność będzie zagrożona - pzekonuje. parlamentarzysta.

Polityk zapowiedział, że złoży w tej sprawie wniosek do Najwyższej Izby Kontroli.

Sztandarowy program PiS z problemami

Money.pl, który dotarł do kilkuset nieznanych dotychczas dokumentów na temat rządowego programu "Batory".

Z dokumentów, do których dotarł money.pl i o których szeroko napisał w tekście pt. "Miliony utopione w prom PiS. Stępka Morawieckiego to wierzchołek góry lodowej" wynika, że rząd PiS wywierał presję, by konkretne firmy realizowały polityczny, zupełnie nierealny plan.