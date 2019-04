Program bezpłatnych leków dobry dla portfeli seniorów, ale niejasny. NIK apeluje do Ministerstwa Zdrowia o zmiany

Program Leki 75+ poprawił dostęp seniorów do produktów leczniczych. NIK ma jednak wątpliwości co do tworzenia wykazu darmowych produktów. W Ministerstwie Zdrowia nie wypracowano systemowego podejścia, które gwarantowałoby jednolity i przejrzysty sposób doboru produktów przysługujących bezpłatnie osobom, które ukończyły 75. rok życia – czytamy na stronie Najwyższej Izby Kontroli.

Celem wprowadzonego 1 września 2016 r. Programu Leki 75+ miała być poprawa dostępu osób starszych do farmakoterapii. Program zakładał zapewnienie osobom, które ukończyły 75. rok życia bezpłatnego dostępu do leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Minister Zdrowia ogłasza listę bezpłatnych produktów dla seniorów co dwa miesiące.

Aby senior mógł odebrać bezpłatne leki, na recepcie musi się znaleźć kod "S".

Prawo do darmowych leków już obowiązuje. Komu przysługują?

Seniorzy zapytani przez ankieterów przyznali, że dzięki programowi ich miesięczne wydatki na lekarstwa spadły. Połowa respondentów zaoszczędziła miesięcznie do 50 zł, a ponad jedna czwarta ankietowanych seniorów wskazała na spadek wydatków oscylujący w granicach od 50 do 100 zł.

NIK ma jednak uwagi do programu. Zastrzeżenia budzi dobór produktów na listę leków bezpłatnych. Nie wiadomo, jakie kryteria Ministerstwo Zdrowia przyjęło przy tworzeniu listy, a więc co decyduje o wpisaniu konkretnego specyfiku do wykazu.

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że typowaniem leków do ujęcia w wykazie produktów bezpłatnych dla seniorów zajmował się ograniczony krąg osób. Zmiany kadrowe doprowadziły do tego, że pracownicy aktualnie odpowiedzialni za przygotowywanie wykazu bezpłatnych leków nie znali mechanizmu doboru tych produktów oraz metodyki tworzenia listy.

Wreszcie, NIK zauważa, że Ministerstwo Zdrowia nie wypracowało systemowych zasad prowadzenia konsultacji i opiniowania produktów, które mają zostać ujęte na darmowej liście. Ministerstwo występowało o opinie konsultantów krajowych w odniesieniu tylko do części produktów.

Zastrzeżenia są na tyle poważne, że NIK zawnioskował do resortu zdrowia o wypracowania trybu gwarantującego przejrzystość doboru produktów przysługujących bezpłatnie seniorom oraz uwzględniającego stosowanie wszystkich kryteriów, które sa przewidziane przez ustawę.

