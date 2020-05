Program "Czyste Powietrze". Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane szybciej

Wnioski do uczestnictwa w programie "Czyste Powietrze" przyjmują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - właściwe do adresu zamieszkania, w którym zrealizowana ma być inwestycja. W niektórych przypadkach nabór prowadzą również gminy. Dotyczy to tych gmin, które podpisały porozumienie o współpracy z funduszem. Dane kontaktowe poszczególnych funduszy znajdziesz tutaj .

W wariancie podstawowym programu "Czyste Powietrze" chętni mogą uzyskać dofinansowanie do 20 tys. złotych. W przypadku, gdy beneficjent myśli o efektywniejszym źródle ogrzewania, czyli o pompie ciepła - wsparcie może sięgnąć do 25 tys. złotych. Jeżeli do tego dochodzi instalacja paneli fotowoltaicznych, uzyskać od rządu można do 30 tys. złotych.