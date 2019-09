Program PiS. Miliard złotych ma trafić na wsparcie inwestycji

W zaprezentowanym w sobotę przez Prawo i Sprawiedliwość programie pt. "Polski Model Państwa Dobrobytu" rządzący zapowiadają kilka nowości, ale też i kontynuację wcześniej ogłoszonych programów. PiS chce wzmocnić wspieranie inwestycji o "istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej". Na ten cel PiS chce przeznaczyć 1,123 mld zł dodatkowych środków. Pieniądze mają bezpośrednio trafić do inwestorów.

W programie jego autorzy zwracają uwagę na ułatwienia dla przedsiębiorców, które już wprowadzono. Jest to m.in. obniżenie stawki podatku CIT do 9 proc, pakiet ustaw nazywanych "konstytucją biznesu" oraz ułatwienia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Jak z kolei ma wyglądać "wzmacnianie publicznych narzędzi wsparcia polskich przedsiębiorstw, chcących prowadzić ekspansję zagraniczną"? Mają tego dokonać Polski Fundusz Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu i Agencja Rozwoju Przemysłu. Ich oferta ma być uzupełniona o nowe instrumenty. PiS zapowiada także uchwalenie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.

W programie znalazło się również miejsce dla projektu Trójmorza. Rządzący utrzymują, że jeden z ich flagowych okrętów polityki zagranicznej nadal jest jednym z najważniejszych strategicznych projektów międzynarodowych.

Z kolei w obszarze gospodarki morskiej nadal rządzący zapowiadają wsparcie dla rozwoju polskich portów. PiS zakłada optymistycznie, że uda się podwoić liczbę przeładunków do 200 mln ton.

W programie nie zabrakło również odniesienia do elektrowni jądrowych. Tu zmian większych nie ma - pierwsze bloki mają już w 2035 r. dawać ok. 10 proc. energii w naszym miksie. W latach 2040-2043 ma to być ok. 20 proc.

Bloki jądrowe mają być też rozwijane równolegle z morskimi farmami wiatrowymi. Z obu tych źródeł ma do tego czau pochodzić już 20 GW mocy. Mimo rozwoju nieemisyjnych źródeł energii PiS nie ma jednak zamiaru rezygnować z węgla.

W programie znalazło się też doprowadzenie do końca fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos. Tutaj rządzący nadal przekonują, że tak stworzony krajowy gigant będzie mógł skuteczniej dbać o nasze bezpieczeństwo energetyczne.

W części dotyczącej transportu PiS deklaruje zmodernizowanie i wybudowanie do 2023 roku 9 tys. km torów kolejowych i modernizację 200 dworców. Z kolei w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do 2028 roku 36 mld zł ma być przeznaczone na rozbudowę i modernizację dróg lokalnych.

Rządzący nie rezygnują również z budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przypomnijmy, po pierwszym etapie budowy port lotniczy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo około 100 mln.

Dziś z kolei Jarosław Kaczyński odniósł się do dyskusji o płacy minimalnej. - Podwyższenie płacy minimalnej jest w interesie wszystkich, również przedsiębiorców. Bez tego nie uda się zapewnić postępu i zbudować państwa dobrobytu – stwierdził prezes PiS podczas niedzielnej konwencji wyborczej w Legnicy.

Jego zdaniem, to jedna z dróg do państwa dobrobytu. - Nie da się w dalszym ciągu utrzymywać tego zaklętego koła – niskie płace, mało wydajna praca, tanie produkty. Gdy popyt jest mały, to można sprzedawać tylko tanio i krąg się zamyka" – mówił Kaczyński cytowany przez PAP.

Przypomnijmy. We wtorek rząd zadeklarował podwyżkę płacy minimalnej do 3 tys. zł brutto w 2021 r. i do 4 tys. brutto do końca 2023 roku.

