paweł tanajno Martyna Kośka 1 godzinę temu

Protest przedsiębiorców. 130 wniosków o ukaranie

37 zatrzymanych, 130 wniosków o ukaranie do sądu, 150 notatek do sanepidu o naruszenie zasad bezpieczeństwa – tak wygląda bilans stołecznej policji po nocnym proteście przedsiębiorców. Paweł Tanajno zapowiedział, że to nie koniec.

