W nocy policja rozpędziła protestujących przedsiębiorców. Zatrzymała 37 osób

W czwartek około godz. 16 w centrum Warszawy rozpoczął się Strajk Przedsiębiorców, którzy domagali się bardziej skutecznego wsparcia finansowego niż to zaproponowane w tarczy antykryzysowej. Wśród prostestujących był Paweł Tanajno, przedsiębiorca, jeden z bezpartyjnych kandydatów startujących w tegorocznych wyborach prezydenckich.

- Będziemy musieli czekać całą noc na spotkanie z Mateuszem Morawieckim, chyba, że będzie normalnym człowiekiem i wyjdzie tutaj do nas - zapowiedział Paweł Tanajno.

Uczestnicy rozlokowali się na ławkach, chodniku i trawniku przy płocie Łazienek Królewskich. Przez cały czas trwały nawoływania ze strony policji, by rozeszli się. Gdy to nie poskutkowało, około godziny 2 w nocy policjanci prewencyjnie zatrzymali 37 osób, wylegitymowano ponad 150 osób, wobec których zostaną skierowane wnioski do inspekcji sanitarnej.