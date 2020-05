Przepychanki z policją na strajku przedsiębiorców

To inicjatywa, za którą stoi między innymi Paweł Tanajno - przedsiębiorca, jeden z bezpartyjnych kandydatów, startujących w tegorocznych wyborach prezydenckich. Akcja ma na celu wymuszenie na rządzie zwiększenia pomocy dla firm i przyspieszenie decyzji o odmrożeniu gospodarki, a także zmuszenie premiera Morawieckiego do dymisji.

Strajk miał przybrać formę samochodowej blokady centrum miasta. Rozpoczęło ją ok. 30 samochodów

- Nie mam pojęcia ile osób uczestniczy w strajku, zgromadzone tu osoby to te, którym udało się gdzieś zaparkować i do nas dotrzeć. Pozostali krążą - powiedział Paweł Tanajno, organizator strajku.

W czasie strajku doszło do przepychanek z policją.

- To od nas i od naszych podatków zależą wasze pensje - krzyczeli demonstrujący.

- To oni decydują o dalszym przebiegu strajku. Jeżeli tylko policja odblokuje centrum będziemy protestować dopóki ktoś z rządu do nas nie wyjdzie - powiedział Paweł Tanajno.

Szczegółowe postulaty Strajku Przedsiębiorców to: utrzymanie miejsce pracy i powstrzymanie fali obniżek pensji i zwolnień; przelewy odszkodowań dla firm za kwarantannę w sposób automatyczny w oparciu o pliki JPK w kwocie równej spadkowi obrotów w czasie kwarantanny, w celu ratowania miejsc pracy i wysokości wynagrodzeń; dymisja ministra Szumowskiego i premiera Morawieckiego; maksymalna, odpowiednia do skali kryzysu redukcja w administracji publicznej, obniżenia wynagrodzeń do minimalnej krajowej w ministerstwach, agencjach, funduszach skarbu państwa, zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na finansowanie wsparcia dla MSP i obniżki danin - ZUS, podatków i VAT.