Przedsiębiorcy protestują razem ze Strajkiem Kobiet

Piotr 32 min. temu zgłoś do moderacji 20 6 Odpowiedz

Przy takich cenach na stokach i w ośrodkach chcecie żeby ktoś do was przyjeżdżał? Podobnie restauratorzy, jedzenie na wynos drożej niż na wiosnę na miejscu kiedy mieliście wyższe koszty. Wszyscy konsumenci mogą stracić na wirusie ale nie właściciele biznesów, to niedopuszczalne.