Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu wzrosło o ponad 5 proc. rok do roku

Główny Urząd Statystyczny poinformował o wzroście przeciętnego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu o ponad 5 proc. rok do roku (r/r), jednak jak zauważają analitycy Departamentu Analiz Ekonomicznych w Zespole Analiz Makroekonomicznych PKO Banku Polskiego, jego dynamika spadła.

- Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyraźnie wyhamowała w czerwcu do 5,3 proc. r/r z 7,7 proc. w maju (najsłabiej od lipca 2017 r.). Pozytywnie zaskoczyła za to dynamika zatrudnienia, która po zaskakująco słabym wyniku za maj odbiła do 2,8 proc. r/r - czytamy w analizie, podaje PAP.