Przedsiębiorca wyczarterował samolot dla pracowników. Wszystko dla bezpieczeństwa w dobie pandemii

- Dlatego bez wahania zdecydowałem się najpierw na ich niezwłoczne ściągnięcie do kraju i zapewnienie bezpiecznej kwarantanny. W czasie pandemii nikogo nie zwolniłem, choć z powodu zawieszenia robót przychody mojej firmy dramatycznie spadły. Teraz wracamy do realizacji zamrożonych przez pandemię zagranicznych kontraktów i ja robię wszystko, by to się odbyło w pełni bezpiecznie – wyjaśnia cytowany przez "Gazeta Krakowska" przedsiębiorca.