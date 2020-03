Przedsiębiorca wytyka papierowy problem Polski. Nikt nie chce przyjmować makulatury

Kontaktowaliśmy się z firmą, która do tej pory odbierała kartony od firmy KLIO, ale do czasu opublikowania tego artykułu, nie udało nam się porozmawiać z jej właścicielem. Nikt inny firmie informacji udzielić nam nie chciał.

- Proszę umieścić makulaturę w odpowiednim pojemniku do segregacji. My już się z tego wycofaliśmy – odpowiedział natomiast pracownik lubelskiego skupu.

W skrócie to nasze codzienne wybory konsumenckie i niechęć do kupowania rzeczy z recyklingu kierują przedsiębiorcami, którzy nie chcą z nich produkować, poza oczywiście drobnymi wyjątkami. Klienci zakochują się w reklamach z milutkimi i mięciutkimi pieskami sprzedającymi papier toaletowy. To takich potem produktów szukają na półkach. Na szary i twardszy papier decydują się nieliczni świadomi klienci.

Co zatem można zrobić, by to zmienić? Zapytaliśmy o to w Ministerstwie Klimatu. Do czasu opublikowania tego artykułu, nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi.