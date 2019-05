Przedsiębiorcy boją się o pieniądze. Wydłuża się czas oczekiwania na zapłatę

W pierwszych trzech miesiącach tego roku znacząco spadła wartość Indeksu Należności Przedsiębiorstw (INP), mierzącego poziom zatorów płatniczych polskich firm, do poziomu 87 punktów. To najniższa wartość indeksu od lipca 2013 roku, a im niższy wskaźnik INP, tym większa skala zatorów płatniczych - wzkazuje komunikat KRS.

- Ponadto przedsiębiorcom cały czas doskwiera niepewność co do warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co może uderzyć w wiele polskich przedsiębiorstw obecnych na tamtym rynku – dodaje.

Jednak w tym samym okresie spadł udział faktur niezapłaconych w terminie z 25,6% do 22,7%. Co za tym idzie, na każde wystawione 1000 zł na fakturze, 227 zł nie trafia do kieszeni wierzyciela. To 29 zł mniej niż pod koniec 2018 roku - czytamy w komunikacie KRS.