Nowa tarcza antykryzysowa. Pieniądze mają być błyskawicznie na kontach. "Postawa św. Tomasza" wśród przedsiębiorców

Wśród beneficjentów tzw. tarczy branżowej znalazły się również nowe sektory, które rząd niedawno zamknął. Chodzi m.in. o branżę beauty oraz branżę handlową (w tym sklepy sportowe, meblowe i budowlane). Do tych podmiotów ma być skierowane dodatkowe 7 mld zł.

– Chcemy uruchomić kolejne środki do 30 mld zł, żeby ratować przedsiębiorstwa – powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Morawicki. Wyjaśnił, że pomoc zostanie rozszerzona na kolejne kody PKD obejmujące branże dotknięte lockdownem. – To walka o zdrowie i życie Polaków – podkreślił.

Ma być szybko i sprawnie

Roksana Mickielewicz, prezes sieci salonów piękności Denique, zapowiedź włączenia branży beauty do rządowej pomocy odebrała z dużą ulgą. W ostatnim roku, mimo że salony fryzjersko-kosmetyczne nie były zamykane (poza pierwszą fazą pandemii), odnotowała 50 proc. spadki obrotów.

Powodów tego jest kilka. Jej salony znajdują się głównie w galeriach handlowych, a do nich Polacy zaglądają coraz rzadziej. Kwitnie też podziemie kosmetyczne, usługi świadczone są w domach klientek. Poza tym nie ma imprez towarzyskich, wyjść i - jak twierdzi - kobiety pracują zdalnie i przestały inwestować w swój wygląd.

Dodaje, że pensje i ZUS-y były priorytetem dla władz spółki, ale czynsze również bardzo "dają im w kość". – Właściciele galerii handlowych oferowali nam co prawda 10-15 proc. upusty, ale dla nas to są nadal zbyt duże pieniądze w stosunku do tego, jakie mamy teraz możliwości finansowe – mówi wprost prezes Denique.