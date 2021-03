Tarcza antykryzysowa zostanie rozszerzona? Prezes ZUS zdradza szczegóły

Przedsiębiorcy dostają po kieszeni przez lockdown spowodowany pandemią koronawirusa. Rząd rozszerzy tarczę antykryzysową? - W jakimś stopniu ZUS uczestnicy z resortem rozwoju w ewaluacji tych przepisów. Monitorujemy wszystkie tarcze. Jesteśmy współuczestnikami praktycznie ośmiu już tarcz. Co do przyszłości, pracujemy nad tarczą 9. Kontynuujemy sprawdzone w praktyce rodzaje rozwiązań, jak świadczenie postojowe - powiedziała w programie "Newsroom" prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. - Chce powiedzieć przedsiębiorcom, że w wyniku prac nad tarczą 9, uwzględnianie są m.in. wnioski zgłaszane przez przedsiębiorców. Pierwszą nowością jest to, że PKD będziemy ustalać na dzień 31 marca br. To świetna wiadomość - dodała.