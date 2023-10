Przedstawicielka pokolenia Z odeszła z pracy w korporacji. Miała dość "pełnoetatowej pracy aktorskiej"

lokals 38 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Miałem w korporacji szefa narcyza, bajeranta, który jechał na tym wizerunku kilka lat. Potrafił pojechać do "centrali" i przedstawić jako swoje dzieła cudze dokonania. Sam zero wiedzy merytorycznej. Podejrzewam, że skoro tak potrafił mamić władze wyższe to zasiadali tam tacy sami bajeranci. Dół zap....alał a tam tylko się naradzali (oczywiście duże uogólnienie). Po 14 latach tzw. ładu korporacyjnego zmieniłem firmę na mniejszą, lokalną - zechciało się żyć na nowo. Branża ta sama ale jakże inne podejście. Brak bufonów, korpodupków, picu na wodę, jałowych spotkań, narad itd.