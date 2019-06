Przekop Mierzei Wiślanej. Nie będzie nowego przetargu

Oferty w przetargu na wykonanie nowej drogi wodnej między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym otwarto w maju. Zgłosiło się sześć firm, ceny wahały się od 992,2 mln zł do 1,14 mld zł. Za to Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na realizację pierwszej części inwestycji, czyli budowę portu osłonowego, kanału żeglugowego oraz sztucznej wyspy chciało przeznaczyć 718 mln zł.

W rozmowie z PAP szef resortu Marek Gróbarczyk zapewnił, że mimo przekroczenia budżetu z kosztorysu, nowego przetargu nie będzie. - Absolutnie tak się nie stanie. Przetarg, który rozpoczęliśmy zostanie zakończony poprzez wybór wykonawcy. Obecnie trwa procedura oceny tych ofert, to zabierze nam trochę czasu i za około miesiąc będziemy gotowi do wskazania, którego oferenta wybraliśmy - stwierdził minister.

Dodał też, że nie obawia się, by KE miała uniemożliwić budowę ze względów środowiskowych. Zdaniem Gróbarczyka, nie ma do tego podstaw. - Inwestycja jest bardzo dobrze przygotowana. Fakt, ma duże obciążenie polityczne i w związku z tym kontrowersje się pojawiają. Mamy dobry dialog z KE i w tym duchu chcemy go prowadzić. Nie ma żadnych podstaw do tego, by Komisja użyła weta wobec tej inwestycji - podkreślił.