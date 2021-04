Przekop Mierzei Wiślanej. Obwód sztucznej wyspy już prawie domknięty

"Coraz bliżej do zamknięcia obwodu sztucznej wyspy. Lada dzień zaczną się tam roboty narzutowe. Potrzebny do tego kamień hydrotechniczny przypłynie z Elbląga. Nie mniej dzieje się na obu falochronach, gdzie wkrótce będzie można wrócić do pogrążania ścianek szczelnych" - czytamy w raporcie Grupy NDI, która jest wykonawcą przekopu Mierzei Wiślanej.