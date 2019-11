Przekształcenie użytkowania wieczystego. Problemem są piwnice i komórki

Jak tłumaczy Ronald Dudziuk z urzędu miasta w Gdańsku, komórki i piwnice, które mają status pomieszczeń przynależnych do mieszkania, nie blokują przekształcenia. – Często też są częścią nieruchomości wspólnej, a poszczególni właścicieli mają prawo do wyłącznego korzystania z tych pomieszczeń na zasadzie umowy. W takim wypadku nie ma również problemu – dodaje.

Wyjaśnia jednak, że spotkał się z przypadkiem, że miały one odrębne księgi wieczyste. – Wówczas na pewno nie doszło do przekształcenie z mocy prawa od 1 stycznia 2019 r. – zaznacza Dudziuk.

Zdaniem prawników, z tej sytuacji jest wyjście. – Zarząd wspólnoty mieszkaniowej powinien zadbać o to, żeby doszło do zmiany wszystkich umów ustanawiających odrębną własność lokali w budynku wielorodzinnym i do przypisania komórek i piwnic jako pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali. Powinien je sporządzić oczywiście notariusz. W wielu wypadkach będzie się to także wiązało ze zmianą udziałów w nieruchomości wspólnej – tłumaczy mec. Piotr Pałka.