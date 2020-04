Przemysław Sypniewski nie jest już prezesem Poczty Polskiej. Jego następcą Tomasz Zdzikot

- Rada Nadzorcza Poczty Polskiej przyjęła do wiadomości dymisję Pana Przemysława Sypniewskiego z pełnienia funkcji prezesa Zarządu Poczty Polskiej i delegowała Pana Tomasza Zdzikota do pełnienia funkcji prezesa Zarządu - brzmi komunikat Poczty Polskiej.

Zmiany personale w Poczcie Polskiej zbiegają się z decyzją Sejmu ws. głosowania korespondencyjnego. Za dostarczenie Polakom pakietów do głosowania z komisji wyborczych, a potem ich odbiór miałaby odpowiadać Poczta Polska. Listonosze musieliby dotrzeć więc do 30 mln obywateli, bo tylu Polaków jest uprawnionych do głosowania.