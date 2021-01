"Przetrwał wojny, a może nie przetrwać pandemii". Właściciele zamku liczą straty

To właściciele zamków i pałaców. Już pierwsze obostrzenia były dla nich problemem. Te wprowadzone po świętach dla wielu mogą okazać się gwoździem do trumny, a dla znajdujących się pod ich opieką zabytków - katastrofą.

- Do tego dochodzą tak prozaiczne sprawy, jak utrzymanie zieleni – to w sumie koszty około 10 tys. zł miesięcznie - wylicza Małgorzata Śnieżek.

Każdego miesiąca właściciele będą tylko dokładać do utrzymania zamku, co przełoży się na totalny brak możliwości prowadzenia prac rewitalizacyjnych. - A jak długo tak damy radę? Przecież i branża weselna ucierpiała, więc nagle podcięto nam skrzydła na dwóch różnych rynkach - zauważa właścicielka zamku.

Na tarczę się nie łapią. - Nie otrzymaliśmy jak dotąd żadnej pomocy rządowej, nie łapiemy się w żadnych kryteriach. Mimo to piszemy wnioski do ministra, do marszałka, do naszej gminy. My przetrwamy, chcemy tylko wsparcia na utrzymanie i kosztowane prace w tym zabytku. Bo zamek przetrwał wojny, a może nie przetrwać pandemii - mówi Śnieżek.