Przygniatające dane. Oto co Polacy sądzą o własnej firmie. "Dzieje się coś dziwnego"

"Jeszcze w 2011 r. powyżej średniej z 23 proc., po 2015 r. dzieje się coś dziwnego, co pokazuje wykres z GEM Poland 2022" - pisze na Twitterze Edwin Bendyk.

Jednocześnie rośnie systematycznie udział i znaczenie eksportu w strukturze PKB (to już ponad 61 proc. PKB ) i dynamice jego wzrostu. A głównym odbiorcą naszego eksportu są Niemcy (27,8 proc. ) i Czesi (6,6 proc.) - informuje prezes zarządu Fundacji im. Batorego.

"W skrócie, wewnętrzne czynniki dynamizmu gospodarczego maleją, a poziom przedsiębiorczości mierzony zarówno odsetkiem młodych firm (znowu najniższy w Europie), jak i gotowością tworzenia firm jest na katastrofalnym poziomie. Niestety, tego wszystkiego same statystyki wzrostu PKB nie powiedzą. Jeśli do tego dołożymy sytuację demograficzną i niski poziom innowacyjności, przestarzałą infrastrukturę energetyczną to perspektywy rozwojowe wyglądają blado, wbrew fantazjom rządzącej prawicy" - pisze Edwin Bendyk.