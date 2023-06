Rząd spełni obietnicę. Bastiony PiS-u się boją. "Takiego cyrku nie było"

Wysoka inflacja pomaga PiS-owi spełnić jedną z obietnic wyborczych. Do wyborów w 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość szło z zapowiedzią szybkiego wzrostu płacy minimalnej. Prezes Jarosław Kaczyński deklarował, że do końca 2023 roku Polacy będą zarabiać co najmniej 4 tys. zł brutto. Rząd we wtorek odkrył karty, przedstawiając propozycję minimalnego wynagrodzenia i już wiadomo, że najniższa płaca przebije pułap – zapowiadany kilka lat temu przez szefa partii rządzącej – w 2024 r.