Przyszłość gospodarki po koronawirusie. Kościński: przez następne lata chcemy ją rozkręcać

- Nie planujemy cięć wydatków, głównie z tego powodu, że chcemy, żeby finanse publiczne finansowały konsumpcję publiczną, ale również inwestycje publiczne - zapewnił Tadeusz Kościński. - To, mam nadzieję, zachęci, żeby inwestorzy prywatni też zaczęli swoje pieniądze inwestować w polską gospodarkę i to już wtedy trwale będziemy rozwijać gospodarkę - dodał.

Tadeusz Kościński wyjaśnił, że w przez najbliższe dwa lata rząd chce rozkręcać gospodarkę. Rządzący chcą także powoli obniżać deficyt, tak aby do 2024 roku spadł on do poziomu ok. 2,5 proc.