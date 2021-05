Silne odbicie w gospodarce? Borys: mamy szansę

Jak zauważył, Polska wychodzi z pandemii ze stabilnymi finansami publicznymi. - Nie ma nic lepszego dla finansów publicznych niż szybki powrót do wzrostu. Te kraje, które mają duży dług i jednocześnie słaby wzrost, to - niestety - będą miały problemy. U nas, wydaje mi się, że ten dług, który wzrósł podczas pandemii, szybko będzie spłacony - powiedział szef Polskiego Funduszu Rozwoju.

Zaznaczył jednocześnie, że będzie to możliwe, "przy założeniu takim, że pandemia się wycofuje, gospodarka we wszystkich sektorach wraca już do normalnej aktywności".