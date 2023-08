Pułapki pożyczek online – co warto wiedzieć?

Popularność pożyczek online i ryzyka z nimi związane

Polacy w wyniku rosnących stóp procentowych na koniec 2021 roku i w 2022 roku musieli pogodzić się z malejącą zdolnością kredytową. Na domiar złego Komisja Nadzoru Finansowego – zaleciła stosowanie wyższego buforu bezpieczeństwa – zamiast 2,5 punktu procentowego aż 5 punktów procentowych dodawanych do bieżącego oprocentowania przy udzielaniu kredytów złotowych ze zmiennym oprocentowaniem i obliczaniu zdolności klienta. Banki odrzucały wiele wniosków, co mogło wspierać rozwój rynku pożyczek pozabankowych, w tym łatwych do zaciągania chwilówek online.

Szybkość i łatwość uzyskania pożyczki – dlaczego to może być pułapka?

Ukryte koszty i wysokie oprocentowanie: Zrozumienie rzeczywistych warunków umowy

Obecnie dzięki znowelizowaniu ustawy antylichwiarskiej koszty pożyczek pozabankowych zostały odgórnie znacząco ograniczone. Jeszcze do niedawna pożyczki online były postrzegane jako bardzo drogie i pełne pułapek narażających klienta na dodatkowe płatności ,. Teraz jest jednak inaczej. Maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu i pożyczki określa ustawa o kredycie konsumenckim. Maksymalna wysokość kosztów niezwiązanych z odsetkami dla zobowiązań o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni to 10 proc. niezależnie od okresu kredytowania oraz 10 proc. w skali roku. Łącznie nie mogą one przekroczyć 45 proc. udzielonej pożyczki.

Brak przejrzystości i nieuczciwe praktyki firm pożyczkowych

Brak odpowiedniej zdolności kredytowej: Ryzyko zadłużenia się ponad stan

Wiele pożyczek naraz – spirala zadłużenia

Kolejny problem jest korzystanie z takich produktów w kilku firmach pożyczkowych naraz. Nagle okazuje się, że klient ma do spłaty nie jedną, ale na przykład 5 różnych pożyczek albo co gorsza – zaciąga chwilówkę online po to, by spłacić inne zadłużenie. To pierwszy etap spirali zadłużenia, z której wydostanie się jest bardzo trudne. Najgorsze, co może zrobić dłużnik, to zaciągać kolejne pożyczki i unikać kontaktu z windykatorami, którzy mogą pomóc w wypracowaniu odpowiedniego planu spłaty zadłużenia.