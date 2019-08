Rachunek za wizytę Dudy. 900 zł za wstrzymanie rejsów statków

- Przedstawiciele Służby Ochrony Państwa powiedzieli, że jeżeli to spotkanie ma się tutaj odbyć, w tym miejscu, to koniecznym jest, aby na cztery godziny, w godzinach od 14 do 18 zamknąć linię naszego miejskiego statku, który pływa w okolicach zamku - tłumaczy na łamach tvn24.pl Piotr Rozmus, rzecznik Starostwa Powiatowego w Szczecinku.