Rada Mediów Narodowych zabiera głos. Oceniła działania ministra

Rada Mediów Narodowych (RMN) wydała stanowisko , w którym oceniła, że bezpośrednie stosowanie Kodeksu spółek handlowych narusza zasadę niezależności mediów od organów władzy wykonawczej. To oświadczenie zostało wydane podczas sobotniego posiedzenia Rady, na którym podjęto uchwałę dotyczącą przyjęcia stanowiska na temat legalności zmian wprowadzonych w spółkach mediów publicznych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 19 grudnia 2023 r. oraz 27 i 29 grudnia 2023 r.

RMN krytykuje Sienkiewicza

W opinii Rady "stosowanie w sposób bezpośredni Kodeksu spółek handlowych narusza zasadę niezależności mediów od organów władzy wykonawczej. Działanie Ministra Kultury to jaskrawy przypadek degradacji roli mediów publicznych w obowiązującym porządku konstytucyjnym i demonstracja uzależnienia ich od władzy wykonawcze j".

RMN komentuje "likwidację" mediów publicznych

W ocenie RMN te decyzje są sprzeczne z zasadami konstytucyjnymi, a także z ustawą o radiofonii i telewizji oraz ustawą o Polskiej Agencji Prasowej. Rada w swoim stanowisku uznała, że "spółki mediów publicznych mają umocowanie w przepisach przytoczonych aktów prawnych". "Nie mogą one zatem zostać postawione w stan likwidacji bez uprzedniej zmiany tych aktów prawnych".

RMN w sobotnim stanowisku oceniła, że "biorąc pod uwagę treść wystosowanego przez Ministra komunikatu, jak również wypowiedzi jego nominatów w mediach publicznych można zakładać, że prawdziwym jego zamiarem było doprowadzenie do zmiany składów osobowych organów tych spółek. Jest to działanie niezgodne z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, który stoi na stanowisku, że kształtowanie składów osobowych organów spółek publicznej radiofonii i telewizji przez przedstawiciela rządu jest niezgodne z ustawą zasadniczą".

Rada zauważyła, że "14 grudnia 2023 r. Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie, w którym zobowiązał Skarb Państwa do powstrzymania się od czynności zmierzających do likwidacji spółek publicznej radiofonii i telewizji aż do zakończenia toczącego się postępowania".