Michał Adamczyk nowym prezesem TVP. Tak zdecydowała Rada Mediów Narodowych

platformersi przejęli tvp, polskie radio i teraz leci w nim JESZCZE WIĘCEJ KLERYKALNEJ PROPAGANDY NIŻ ZA PIS. kler twierdzi że BÓG JEST W 3 OSOBACH ale na stronie internetowej "antytrynitarianie kropka pl" pokazano że teza że BÓG JEST W 1 OSOBIE jest co najmniej tak samo prawdopodobna (argumenty mają taką samą siłę) a że teologia to jest filozofia z argumentacją cytatami biblijnymi (czy teologia katolicka mogłaby istnieć gdyby nie istniała biblia ?) to oznacza że teologia rządzi się takimi samymi prawami jak filozofia zatem kler nie może twierdzić że teza że BÓG JEST W 3 OSOBACH jest prawdziwa a teza że BÓG JEST W 1 OSOBIE jest fałszywa bo argumentacja za tymi dwiema tezami jest tak samo silna (a gdyby mocniej podrążyć biblię to się okaże że argumentacja za tezą nr 2 jest cięższa)