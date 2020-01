Rajmund Horst wiceprezesem Polskiej Grupy Górniczej

Rajmund Horst przez ponad 2,5 roku kierował należącą do PGG kopalnią Piast-Ziemowit. Wcześniej był m.in. dyrektorem Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych w Bieruniu i dyrektorem ds. produkcji kopalni Ziemowit.

Dymisję złożył też Adam Hochuł, wiceprezes ds. sprzedaży. To stanowisko wciąż jednak pozostaje nieobsadzone, a obecny konkurs funkcji wiceprezesa ds. restrukturyzacji aktywów, którego dotąd w spółce nie było.

PGG zatrudnia ok. 42 tys. osób, co czyni ją największym w Unii Europejskiej producentem węgla kamiennego.Roczną produkcja zbliżona się do 30 mln ton.