Raport CBA o Banasiu. Morawiecki: jak wyrobię sobie pogląd, to się nim podzielę

- Marian Banaś bardzo przyczynił się do usprawnienia systemu finansowego. Nie czytałem jeszcze raportu CBA w jego sprawie, zaplanowałem to na weekend. Kiedy wyrobię sobie pogląd, przedstawię go – powiedział w sobotę na antenie RMF FM Mateusz Morawiecki. Szef rządu był pytany o to, czy "nie uwiera go" fakt, że obecny na expose szef NIK ostentacyjnie okazywał mu poparcie.